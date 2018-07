La Fête du cinéma, c'est jusqu'à mercredi : nos 5 films à voir

Lorsqu'une matriarche décède, sa famille découvre des secrets de plus en plus terrifiants sur sa lignée. Une hérédité sinistre à laquelle il semble impossible d’échapper. Vous ne l'avez pas vu ? Profitez de la Fête de cinéma et foncez ! Ce film fou de plus de deux heures relate une tragédie familiale à la manière d'un cauchemar éveillé et promet de marquer votre parcours de cinéphile. Mise en scène hallucinante, acteurs hallucinés, final terrifiant... Croyez-nous, l'horreur n'a pas été aussi bonne depuis longtemps. On en tremble encore.