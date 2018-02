"Flashdance" ce soir sur Chérie 25 : qu’est devenue Jennifer Beals ?

Après cette incursion sur le petit écran, elle ne l'a plus quitté. Lie to Me (2009-2010), Castle (2012), Proof, (2015), Night Shift (2016-2017), elle enchaîne les projets avec plus ou moins de succès. L'an dernier, elle était à l'affiche de la série d'Amazon The Last Tycoon. Elle tient actuellement le premier rôle de Taken, adaptation du film avec Liam Neeson et diffusée sur NBC. Et pourrait même retrouver celui de Bette dans un reboot de la série actuellement en prévision. "Pour être honnête, beaucoup de gens me parlent de The L Word", plus que de Flashdance, expliquait-elle dans l'émission d'Andy Cohen sur Bravo en mars 2017. Et si c'était finalement celui-là, le rôle de sa vie ?