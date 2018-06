Frédéric Longbois : la révélation de "The Voice 7" est fan du film "Bécassine !"

Si Frédéric Longbois avait choisi de rendre hommage au personnage créé au début du siècle dernier par l’auteure Jacqueline Rivière et l’illustrateur Joseph Pinchon, c’est tout sauf un hasard. "Je ne vais pas vous dire que je suis le spécialiste de Bécassine, mais j’ai tous les livres, dans ma petite maison en Normandie. C’est un personnage auquel j’ai été très attaché lorsque j’étais enfant. Et je pense que je le suis resté grâce à elle, et tous ces jolis dessins, cette ligne pure."





Des pages à l’écran, a-t-il retrouvé l’héroïne qu’il aimait sous les traits de la comédienne Emeline Bayart ? "Bécassine, c’est une petite fille malicieuse, extrêmement intelligente et parfois maladroite même si ça se voit moins dans le film. Elle est perspicace, et souvent elle invente. Comme le font tous les enfants. C’est un film essentiel pour eux. Et pour nous aussi afin que nous restions les enfants que nous n’avons jamais cessé d’être."