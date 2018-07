"Gardiens de la Galaxie 3" : viré pour des tweets "indéfendables", le réalisateur James Gunn reçoit le soutien de ses acteurs

Il a fallu trois jours à Chris Pratt pour se prononcer publiquement sur l'affaire. Celui qui prête ses traits à Star Lord a emprunté un verset de la Bible pour répondre à la polémique : "Sachez-le mes frères bien-aimés. Ainsi, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère". Une manière de soutenir - sans faire trop de vagues - le réalisateur qui a changé sa vie et lui a permis de devenir un des acteurs les plus bankables de Hollywood, comme il l'avait rappelé au moment de recevoir son étoile sur le Walk of Fame à Hollywood. Ses collègues Zoe Saldana (Gamora) et Karen Gillan (Nebula) ont elles annoncé qu'elle s'exprimeraient plus longuement "plus tard", tout en envoyant "tout leur amour" à leur famille de l'espace.