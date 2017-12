VIDÉO - Les Heures sombres : quand Winston Churchill refusait de négocier avec Hitler

Gary Oldman se glisse dans la peau de l’emblématique Premier ministre britannique Winston Churchill dans le nouveau film de Joe Wright, Les Heures sombres. L’action du film se situe à une période charnière de la Seconde guerre mondiale, dans ses premiers mois. Avec la capitulation imminente de la France, la Grande-Bretagne, menacée par une invasion allemande, traverse ses heures les plus sombres. Les victoires successives de l'armée nazie et les troupes alliées piégées à Dunkerque laissent le sort de l'Europe de l'Ouest entre les mains du nouveau Premier ministre britannique Winston Churchill. Devant user de manœuvres et de diplomatie avec ses rivaux, Churchill est face à un choix fatidique : négocier avec Hitler et épargner à ce terrible prix le peuple britannique ou mobiliser le pays et se battre envers et contre tout.