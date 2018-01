REVIVEZ - Golden Globes 2018 : "3 Billboards - les panneaux de la vengeance" et "Big Little Lies" triomphent

On connait les lauréats des Golden Globes 2018. Côté cinéma, 3 Billboards, les panneaux de la vengeance et Lady Bird dans une moindre mesure ont remporté les principaux prix, Guillermo Del Toro devant se contenter du Golden Globe du meilleur réalisateur et de celui de la meilleure musique pour Alexandre Desplat.





Côté série, c'est le triomphe pour Big Little Lies, la série de Jean-Marc Vallée remportant pas moins de quatre Golden Globe dont trois pour ses comédiens, Nicole Kidman, Laura Dern et Alexander Skarsgård.





Coco remporte quant à lui le Golden Globe du meilleur film d'animation et, à la surprise générale, c'est In The Fade qui glane le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère. Moins surprenants les Golden Globe pour les très applaudis Gary Oldman, bluffant en Churchill dans Les Heures Sombres et Frances McDormand dans 3 Billboards - Les panneaux de la vengeance.