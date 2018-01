Golden Globes 2018 - Gary Oldman dans la peau de Churchill : "Au début j'ai dit non"

Se transformer ? Gary Oldman est un spécialiste. Du Dracula de Francis Ford Coppola au Sirius Black de la saga Harry Potter en passant par le Zorg du Cinquième Elément de Luc Besson, l’acteur britannique a toujours pris un malin plaisir à bouleverser son apparence. Jamais, toutefois, n’était-il allé aussi loin que dans Les Heures Sombres, le film de Joe Wright dans lequel il incarne le légendaire Winston Churchill en mai 1940, alors qu’il devient Premier ministre d’une Grande-Bretagne menacée par l’Allemagne nazie.





"La première fois qu’on me l’a proposé, j’ai dit non", avoue l’acteur à LCI. "Comment pouvais-je faire ça ?", ajoute-t-il en passant sa main devant son visage. "Mais la graine était déjà plantée. J’ai donc dit non, et puis je suis allé écouter des enregistrements de la voix de Churchill. J’ai pris mon iPhone et pendant une semaine j’ai essayé de l’imiter. Je me suis alors redemandé si c’était faisable. Et là, je pouvais au moins envisager les premiers pas. L’apparence, c’est autre chose."