Golden Globes 2018 : le palmarès complet en un clin d’œil

Comme chaque année les spécialistes ont fait leurs pronostics. Et comme chaque année les votants des Golden Globes, les prix remis par la presse étrangère à Hollywood, se sont amusés à les déjouer, ou presque. Alors que le grand favori, "La Forme de l’eau", 7 fois nominés, est reparti dimanche soir avec deux prix – meilleur réalisateur pour Guillermo Del Toro et meilleur bande originale pour le Français Alexandre Desplat – ce sont "3 Billboards" et "Lady Bird" ont crée la surprise. LCI vous propose de découvrir la liste de tous les vainqueurs, dans les catégories ciné et télé…