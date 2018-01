"In the Fade" avec Diane Kruger remporte le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère

Fatih Akin et Diane Kruger, présents lors de la cérémonie des Golden Globes ce dimanche soir à Los Angeles, semblaient les premiers surpris... Et pourtant, leur film In The Fade a bel et bien glané le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère, confirmant sa côte d'amour outre-Atlantique, doublant même la Palme d'or du dernier Festival de Cannes, The Square de Ruben Ostlund, qui figurait dans la même catégorie.