Golden Globes 2018 : pourquoi les femmes (et les hommes) seront habillés en noir sur le tapis rouge

"Le but est de traiter les femmes comme des êtres humains à part entière et pas des objets", explique-t-elle au Hollywood Reporter. "C’est la même chose que le mouvement #MeToo (…) Ca ne veut pas dire que la mode diminue les femmes. Mais nous ne pouvons pas nous focaliser uniquement sur la mode et l’apparence des femmes au détriment de tout le reste. Il faut un équilibre."





Parmi les stars qui fouleront donc le tapis rouge vêtues de noir figure la comédienne allemande Diane Kruger, vedette de In The Fade de son compatriote Fatih Akin, candidat au Golden Globe du meilleur film étranger. "Je pense que c’est important qu’on ressente partout que toutes les femmes sont ensemble", a-t-elle confié à LCI. "Je pense que c’est un symbole très fort […] Les femmes qui ont eu le courage de parler ont créée une plateforme pour qu’on les entende et dire que certaines choses ne sont plus acceptables."