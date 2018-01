Golden Globes 2018 : qui sont les grands favoris… et qui va l’emporter

Après "Moonlight" l’an dernier, ce sera l’un des catégories les plus disputées cette année. Si le journalisme d’investigation à l’honneur dans "Pentagon Papers" de Steven Spielberg est plus que jamais d’actualité, dans l’Amérique de Donald Trump, on mise gros sur "Call me by your name" de Lucas Guadagnigno, qui met en scène, dans la campagne italienne des années 1980, l’histoire d’amour entre le jeune Elio (Timothée Chalamet) et Oliver (Armie Hammer), l’assistant de son riche papa. Les autres films nommés sont "Dunkerque" de Christopher Nolan, "La Forme de l’eau" de Guillermo Del Toro et "Three Billboards", de Martin McDonagh.