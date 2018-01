Golden Globes 2018 : Weinstein et Spacey tancés, une cérémonie "en noir" pour s'opposer aux violences sexuelles

ENGAGEMENT - La soirée des Golden Globes a commencé ce dimanche avec une déferlante de railleries sur l'affaire Weinstein et les hommes qui abusent de leur pouvoir à Hollywood. La plupart des stars présentes, hommes et femmes confondus, étaient habillées en "noir" pour montrer leur opposition aux violences sexuelles.

