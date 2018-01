Golden Globes : mais quelle est, au juste, la différence avec les Oscars ?

La cérémonie des Golden Globes se déroulant début janvier, elle offre à ses lauréats une exposition exceptionnelle, d’autant plus qu’elle est diffusée dans 150 pays à la télévision, se classant à la troisième place des cérémonies les plus regardée dans le monde, derrière les Oscars et les Grammy Awards. La statuette en poche, réalisateurs et acteurs sont alors en pole-position pour la cérémonie des Oscars, deux mois plus tard. Les studios le savent bien et les rumeurs de corruption pullulent depuis des années.