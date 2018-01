Golden Globes 2018 : tenue noire de rigueur, Gary Oldman, "3 Billboards"..., ce qu'il faut retenir de cette 75e cérémonie

Petite déception pour La forme de l'eau, de Guillermo del Toro, reparti avec le Globe du meilleur réalisateur et de la meilleure bande-originale pour le compositeur français Alexandre Desplat.



Pentagon Papers, Get Out, Call Me By Your Name et Tout l'argent du monde, retourné en urgence pour expurger Kevin Spacey, sont repartis bredouille.