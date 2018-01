Il y a 10 ans, Heath Ledger nous quittait...

La carrière de Heath Ledger avait commencé sur des bases extrêmement légères (des sitcoms, des bluettes insignifiantes, des grosses productions) pour tendre vers plus de profondeur, de tristesse, de détresse dans des registres aussi diamétralement opposés que le cinéma d’auteur exigeant (au hasard, I’m Not There, de Todd Haynes) et finalement le blockbuster schizo (The Dark Knight, de Christopher Nolan). Le succès commercial de The Patriot lui ouvrait de nouvelles perspectives. Impressionné, Brian Helgeland lui avait confie le rôle principal de champion de tournois rock-star de Chevalier, boum costumée à thème médiéval qui ne se prenait pas au sérieux et où on l’entonnait We will Rock you, de Queen et Golden Years, de David Bowie. Et Heath de s'imposer dans tous les registres.





C’est Heath qui incarnait Bob Dylan prisonnier de sa vie conformiste dans I'm not there. C’est lui qui humait les vêtements de son partenaire pour combler son absence insoutenable dans Le secret de Brokeback Mountain. C’est lui qui se cachait sous des lunettes noires, ses cheveux longs cradingues, son arrogance de carapace et pratique le skate-board avec une clope au bec dans Les seigneurs de Dogtown. Les rôles devenaient de plus en plus torturés, à son image. Maintenant, Heath est avec les anges, pour toujours et à jamais.