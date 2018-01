"In The Fade", notre avis : Diane Kruger impressionne dans un drame d’une brûlante actualité

Sous ses faux airs de "revenge movie" au féminin, "In The Fade" est un film très personnel pour Fatih Akin. Depuis qu’on l’a découvert avec la romance rock n'roll "Head On", en 2004, le cinéaste allemand d’origine turque n’a eu de cesse de chroniquer les conflits intimes et (très) politiques de son pays, à l’heure d’un multiculturalisme vilipendé par l’ensemble de ses dirigeants, bien souvent à des fins purement électoralistes. Son dernier long-métrage s’inspire de faits réels, soit la série de crimes racistes, commis par un groupuscule néo-nazi, de 2000 à 2007. Et dont l’ultime survivante, Beate Zschape, est actuellement confrontée à ses juges.





Ces tragédies sont condensées ici en une seule, l’explosion d’un colis piégé qui emporte la vie de Nuri et Rocco, le mari et le petit garçon de Katja Sekerci. Son compagnon étant un ancien taulard repenti, d’origine kurde de surcroît, la police est rapidement persuadée qu’il s’agit d’un règlement de compte. En proie des pulsions suicidaires, l’héroïne se raccroche au souvenir d’une jeune femme qu’elle a croisé, quelques heures avant le drame… On n’en dira pas plus de l’intrigue de ce long-métrage intense, qui sort enfin sur les écrans français, après avoir été présenté en mai dernier au Festival de Cannes.