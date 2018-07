"Je laisse faire, je ne fais pas de chimio" : Jean-Louis Trintignant se confie sur le cancer qui le ronge

Il vient de refuser le prochain film de Bruno Dumont. Dans un entretien publié ce vendredi par "Nice-Matin", Jean-Louis Trintignant annonce qu’il arrête le cinéma. La raison principale ? Son état de santé alarmant. "Je ne me bats pas. Je laisse faire. Je ne fais pas de chimio, même si j’y étais prêt", explique-t-il, alors qu’il est actuellement suivi pour un cancer à Marseille.





La proposition du réalisateur de "Ma Loute" l’intéressait. "Mais j’ai peur de ne pas y arriver physiquement", précise l’acteur âgé de 87 ans. "Je ne me déplace plus tout seul, j’ai toujours besoin d’avoir quelqu’un auprès de moi pour me dire : ‘Attention, tu vas te casser la gueule’." Son dernier film sera donc "Happy End", de Michael Haneke, sorti en octobre dernier.