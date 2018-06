Jeff Goldblum de retour pour "Jurassic World 2" : "Si je devais m'arrêter là, je serais totalement et délicieusement satisfait"

LCI : 25 ans après le premier "Jurassic Park", vous voici de retour dans la peau du Dr Ian Malcom pour "Jurassic World : Fallen Kingdom". Comme se sont passées ces retrouvailles ?

Jeff Goldblum : Très très bien car Colin Trevorrow a écrit le scénario et nous nous sommes entretenus au téléphone avant que je me retrouve sur le plateau. Il a été très généreux et brillant au sujet des idées que mon personnage diffuse. Quand je suis arrivé sur le tournage, le réalisateur J.A. Bayona était très passionné et concentré. C'était très sympa, j'ai adoré.

LCI : Ecologie, génétique... Ian Malcolm dénonce l'impact de l'homme sur la planète et la manière dont il ne faut pas jouer aux Dieux avec notre planète. Ce message vous a-t-il convaincu de participer au film ?

Jeff Goldblum : Je l'ai aimé, en effet. C'est un message important et intéressant à propos des problèmes que nous connaissons actuellement. Nous sommes tous ici sur cette planète chanceuse, miraculeuse. Alors comment devons-nous nous conduire pour que cela fonctionne pour nous tous ? Comment vivons-nous tous en paix avec les autres belles créatures qui peuplent cette planète ? Comment honorons-nous la science et la capacité des hommes à enquêter sur les faits de l'univers, comment utilisons-nous leurs pouvoirs de manière éthique sans succomber à notre avidité et notre stupidité ?

LCI : Dans la bande-annonce, Ian Malcom annonce une nouvelle ère : celle de Jurassic World. Cela veut-il dire que nous vous verrons dans le troisième volet, prévu pour 2021 ?

Jeff Goldblum : Eh bien, je ne sais pas, je ne sais pas... Je ne suis pas un diseur de bonne aventure et personne ne l'est. Mais j'imagine qu'il y a des discussions en cours à droite à gauche. Je ne sais pas si j'en ferai partie. Je me sens déjà chanceux d'avoir fait partie de l'aventure jusque-là. Si je devais m'arrêter là, je serais totalement et délicieusement satisfait. Mais je serais ravi de contribuer autant que je le pourrais car j'ai passé de très bons moments avec l'équipe.