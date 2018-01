Joe Wright : "Churchill avait l’habitude de disparaître, parfois pendant des heures"

LCI : "Les Heures Sombres" se déroule au même moment que"Dunkerque", sorti l'été dernier, mais du point de vue du pouvoir à Londres. Etiez-vous au courant du film Christopher Nolan en faisant le vôtre ?

Joe Wright : C’est une coïncidence totale. A vrai dire quand j’ai entendu parler de Dunkerque, j’ai eu peur qu’il y ait un Churchill dedans. Et j’ai été soulagé que non. Disons que c’est une belle coïncidence. Peut-être bien que quelqu’un fera un montage des deux sur Internet…

LCI : C’est l’artiste japonais Kazuhiro Tsuji qui a transformé Gary Oldman en Churchill. Comment avez-vous travaillé ensemble ?

Joe Wright : Kazuhiro Tsuji est un génie. C’est un grand plasticien et c’est Gary qui l’a persuadé de sortir de sa retraite pour faire le film, à vrai dire. On a passé 6 mois a essayé de trouver le bon maquillage. Au début nous sommes allés trop loin. On avait l’impression que Gary avait un poulet cru, plaqué sur le visage. Et puis nous sommes allés trop loin dans le sens opposé et il ne ressemblait plus à Churchill du tout. Il fallait trouver le bon équilibre entre ressembler à Churchill permettre au public d’avoir accès à la performance de Gary.