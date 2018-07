Le réalisateur de "G.I. Joe" veut aussi faire un film sur le sauvetage des enfants thaïlandais

Leur histoire a passionné les médias. Et maintenant Hollywood se l’arrache. Mardi, les derniers petits footballeurs thaïlandais étaient libérés de la grotte où ils étaient prisonniers avec leur entraîneur, depuis le 23 juin dernier. Le jour même, la société de production américaine Pure Flix Entertainment annonçait son intention de porter à l’écran ce sauvetage qui a nécessité l’intervention de 90 plongeurs et coûté la vie à l’un d’entre eux, le 5 juillet.





Surprise : ce mercredi, un deuxième projet, porté par la société Ivanhoe Pictures, a été annoncé par son président, John Penotti, qui affirme avoir le soutien du gouvernement thaïlandais et de l’armée locale. Aux commandes : le réalisateur Jon M. Chu, connu du grand public pour des films comme "G.I. Joe : Conspiration", "Insaisissables 2" ou encore… le documentaire "Justin Bieber : Never Say Never".





Sur Twitter, ce fils d’immigrés chinois explique avoir accepté le projet parce qu’il s’agit "d’une belle histoire sur des êtres humains qui sauvent d’autres êtres humains" Mais aussi au nom de la lutte contre le "whitewashing", le terme utilisé pour désigner les films hollywoodiens où des acteurs blancs interprètent des personnages d’origine ethnique différente. "Ça n’arrivera pas ou alors on leur fera vivre l’enfer !", promet-il à ses rivaux.