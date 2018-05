"L'Homme qui tua Don Quichotte" : le projet maudit de Terry Gilliam sort enfin sur nos écrans (et c'est tant mieux)

Ceux qui ont vu le formidable documentaire Lost in la Mancha (Keith Fulton et Louis Pepe, 2002), initialement conçu comme un making of et au final récit d'un splendide fiasco, savent à quel point cette adaptation de Don Quichotte a rendu son auteur inconsolable, à en perdre la raison.





Ivre de cet échec, Gilliam s'est battu envers et contre tout. Ainsi, l'ancien membre des célèbres humoristes Monty Python s'était juré de mener à bien son projet. C'est désormais chose faite et sans avoir vu le résultat, on peut déjà envisager cette victoire comme une récompense de cette croyance. Pas de Johnny Depp et de Jean Rochefort cette fois-ci mais à la place, Adam Driver (Girls ; Star Wars : le Réveil de la Force) en publicitaire de retour en Espagne et Jonathan Pryce (acteur principal de Brazil) dans la peau de celui qui se prend pour Don Quichotte. Foin des polémiques et des polémistes, on a hâte de découvrir le résultat.

Tout le monde avait enterré ce projet de variation moderne autour du héros de Cervantes, sauf Terry Gilliam.

Au fil des ans, Gilliam a tenté de ressusciter son projet avec différents acteurs (Robert Duvall, Ewan McGregor, Owen Wilson, John Hurt...) mais a échoué faute de financements. Il a fini par le faire avec Jonathan Pryce ("Brazil") et Adam Driver ("Star Wars: le Réveil de la Force").