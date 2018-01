"L'insulte", film nommé aux Oscars : Ziad Doueiri ravive les tabous de la guerre civile au Liban

A Beyrouth, de nos jours, une insulte qui dégénère conduit Toni (chrétien libanais) et Yasser (réfugié palestinien) devant les tribunaux. De blessures secrètes en révélations, l'affrontement des avocats porte le Liban au bord de l'explosion sociale mais oblige ces deux hommes à se regarder en face.





L'Insulte, en salles mercredi, raconte l'histoire d'une simple querelle de rue dans le Liban d'aujourd'hui entre Tony, Libanais et nationaliste chrétien, et Yasser, un réfugié palestinien. Le script du film, qui commence dûment par une insulte, est d'une audace rare dans le cinéma libanais abordant la guerre. La bagarre devient une affaire nationale, ravivant les divisions qui ont déclenché le conflit. Dans les années 1970, l'établissement de factions armées palestiniennes au Liban était rapidement devenue la pomme de discorde dans ce petit pays. La guerre oppose au départ milices chrétiennes et factions palestiniennes, avant de dégénérer en conflit armé entre chrétiens d'une part et musulmans et factions de gauche favorables à la cause palestinienne de l'autre.