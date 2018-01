"L'insulte" : Ziad Doueiri, primé à Venise, puni à Beyrouth, nommé aux Oscars

L'argument de L'insulte est aussi simple que fort : comment une simple querelle de rue dans le Liban d'aujourd'hui entre Tony, Libanais et nationaliste chrétien, et Yasser, un réfugié palestinien. La bagarre devient une affaire nationale, ravivant les divisions qui ont déclenché le conflit. Vingt-huit ans après la fin de la guerre civile libanaise, ce quatrième long métrage de Ziad Doueiri dépeint avec un réalisme inédit les tabous du conflit.





C'est une simple dispute entre le réalisateur et son plombier qui est à l'origine de ce film. Un incident banal mais qui a vite dérapé lorsque Ziad Doueiri a eu des mots malheureux : "pour qu’on en arrive à ces mots, cela veut dire que l’on a touché à des sentiments intimes, des émotions très personnelles. Joëlle Touma, la coscénariste du film, était présente ce jour-là, elle m’a convaincu de présenter mes excuses. Ces excuses, le plombier ne les a pas acceptées, j’ai fini par aller les présenter chez son patron qui en a profité pour le virer, pour d’autres raisons, et je me suis retrouvé à prendre immédiatement sa défense. J’y ai vu un point de départ intéressant pour élaborer un scénario."





Au final, une audace remarquable et remarquée qui lui a valu d'être nommé pour l'Oscar du meilleur film étranger. Lors de la cérémonie qui aura lieu le 4 mars 2018, L'insulte sera en lice dans la catégorie du meilleur film étranger face à The Square (Suède), Une femme fantastique (Chili), Corps et âme (Hongrie) et Faute d'amour (Russie). Une statuette dorée serait la plus belle des récompenses et le plus beau des accomplissements.