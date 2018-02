"Le 15 :17 pour Paris" : mais qu’est-ce qui fait courir Clint Eastwood ?

Il est inépuisable. Interrogé en 1997 par la chaîne américaine CBS au sujet de son incroyable carrière, à l’occasion de la sortie de "Mystic River", Clint Eastwood donnait cette explication désarmante : "Je crois qu’il faut être heureux de vieillir. C’est le facteur le plus important. Au lieu de se dire : ‘à 21 ans, je faisais ceci, ou à 31 je faisais ça’. Beaucoup de gens donnent le meilleur d’eux-mêmes à 40 ans et puis ils déclinent. En fait c’est une question de mental. Moi je crois que je fais mes meilleurs films maintenant."





Nous sommes 20 ans plus tard et le cinéaste aujourd’hui âgé de 87 ans s’apprête à dévoiler "Le 15 :17" pour Paris, un long-métrage inspiré du livre écrit par les héros américains du Thalys. Le 21 août 2015, Spencer Stone, Anthony Sadler et Alek Skarlatos, trois amis d’enfance, parviennent à maîtriser, au péril de leur vie, le terroriste monté à bord du train Amsterdam-Paris avec un véritable arsenal de guerre. Et à éviter un véritable carnage.