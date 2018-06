"Le 15 : 17 pour Paris" sort en DVD : découvrez un extrait du making of du film de Clint Eastwood

Avec ses camarades Alek Skarlatos et Anthony Sadler, il sera décoré de la Légion d’honneur quelques jours plus tard par le président Français Hollande. A l’époque ils n’imaginaient sans doute pas devoir revivre l’expérience, quelques mois plus tard, devant la caméra de Clint Eastwood.





"Nous avons accepté parce qu’on avait peur de dire non !", avouait Anthony Sadler en février dernier au micro de LCI. "Et puis quand il a quitté la pièce on s’est regardé et on s’est dit : ‘mais pourquoi est-ce qu'on a dit oui ?’. Ce qui était encore plus dingue c’est qu’on était seulement à trois semaines du tournage !".