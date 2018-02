Le film "Black Panther" victime d'une attaque raciste sur Google : mais que s'est-il passé ?

Si de nouvelles révélations sont à prévoir sur ce séisme 2.0., la super-production Black Panther a bien été victime d'un "Google Bombing" à connotation raciste.





Généralement, ce "phénomène" relève plus de la mauvaise blague que du piratage, provoqué par un ou plusieurs troll(s), accentué par l'action conjuguée de sites Internet et d'internautes : plus lesdits internautes sont nombreux à associer le mot-clé et l'adresse choisis, plus l'algorithme de Google fait remonter cette référence dans la hiérarchie de ses résultats.