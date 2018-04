"Le Prince Oublié" : Omar Sy sera le héros du prochain film de Michel Hazanavicius

"Le Prince Oublié" marque la première collaboration entre l’acteur Césarisé de "Intouchables" et le réalisateur de "The Artist", couvert de César et d’Oscars. Bérénice Bejo et François Damiens complètent le casting de ce film co-produit par Pathé, Studio Canal et TF1 Films Productions. Le tournage débutera le 30 juillet et doit s’achever le 5 octobre prochain.





Autant dire que ce projet remet pour de bon en question la participation de Michel Hazanavicius à un troisième volet des aventures de l’espion OSS 117, appelée de ses vœux par Jean Dujardin au printemps dernier.