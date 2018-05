"Les Frères Sisters" : Jacques Audiard dévoile la bande-annonce de son western en anglais

Trois ans après avoir décroché la Palme d’or avec "Deephan", on attendait Jacques Audiard au générique du 71e Festival de Cannes avec "Les Frères Sisters", son premier film en langue anglaise. Le cinéaste et ses producteurs ont-ils choisi une autre stratégie, comme le laissait entendre le délégué général Thierry Frémaux, lors de l’annonce de la sélection officielle, le 12 avril dernier ?





Co-produit par la société française Why Not Productions et les Américains de Annapurna Pictures, le long-métrage pourrait être présenté à la Mostra de Venise, en septembre. Et pourquoi pas entrer un peu plus tard dans la course aux Oscars…

Toujours est-il qu’il est prêt puisque UGC, son distributeur français, vient d’en dévoiler une première bande-annonce alléchante, ainsi que sa date de sortie dans l’Hexagone, le 19 septembre prochain.