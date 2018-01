VIDEO - "Les Heures Sombres", notre avis : le portrait iconoclaste et passionnant de Winston Churchill

ON AIME – Vous détestez les biopic conventionnels ? Alors courrez-voir "Les Heures Sombres" ! En croquant Winston Churchill dans un moment crucial de l’Histoire, Joe Wright raconte les failles d’un mythe vivant avec un mélange d'élégance et d’humour so british. Gary Oldman y est juste exceptionnel.