VIDÉO - Amanda Lear : "Les gens n’arrêtaient pas de me demander quand j’allais faire Edna 2 !"

LCI : Comment aviez-vous été amenée à doubler Edna dans le premier film ?

Amanda Lear : Par le plus grand des hasards, un Monsieur qui travaillait pour Disney m’a approchée avec une casquette de Mickey et m’a dit : 'J’ai ce personnage (elle sort devant nous la poupée d’Edna). Est-ce que vous aimeriez la doubler ?' Je me suis dit ‘il se fout de moi’ parce que physiquement, je trouvais que je ne ressemblais pas du tout au personnage. Mais l’important avec Edna, ce n’est pas son look, ni sa coiffure. C’est la façon dont elle parle. Ce ton péremptoire qui ne se discute pas. Et ça m’a plu. Je me suis aperçue ensuite que c’était un personnage qui n’a pas de superpouvoirs, mais qui était très important dans le premier film puisque c’est elle qui décide du look des Indestructibles. Comme le fait de ne plus mettre de cape parce que c’est démodé et qu’on se prend les pieds dedans ! Elle est devenue un peu culte pour des tas de gens qui n’arrêtaient pas de me demander quand j’allais faire Edna 2 !

LCI : Votre voix est très peu modifiée à l’écran, à tel point qu’on a l’impression que le personnage a été écrit en pensant à vous…

Amanda Lear : Quand on double, on a tendance à imiter le plus possible la voix originale. Sauf que dans la version originale, c’est Brad Bird (le réalisateur - ndlr) qui double Edna. Et qu'il la fait parler avec un petit accent allemand à la Karl Lagerfeld, qui s’exprime lui-même à 300 à l’heure avec ce ton très sec…. J’ai essayé de m’en rapprocher le plus possible mais je me suis rendue compte que ce n’était pas nécessaire de faire du copier-coller. Et alors je me suis servie un peu plus de ma voix à moi. Mais ça m'a fait penser à ces rôles qu’on m’a donnés au théâtre, des dames qui ont le verbe haut, qui disent ce qu’elles pensent. Ça m’a aidé beaucoup pour doubler Edna.