"Les Indestructibles 2", la critique : une suite grisante et bien dans l’air du temps

Nostalgique, Brad Bird avait imaginé le premier film en 2D, inspiré par l’esthétique old school des comics de son enfance, avant que le grand manitou de Pixar John Lasseter le convertisse aux superpouvoirs de la 3D. Comme chaque nouveau bébé de l’usine à rêves d’Emeryville, "Les Indestructibles 2" repousse les limites du genre. Les décors sont toujours plus beaux, plus grands et plus sophistiqués – mention spéciale à l'incroyable maison d’architecte où s’installe à la famille Parr. Surtout les personnages s’y déplacent avec une élégance et une vitesse souvent grisante, à l’image de cette prodigieuse séquence où Elastigirl tente d’enrayer la course folle d’un train lancé à toute allure entre les buildings rutilants de Metro City.





Vissé dans son fauteuil de ciné comme dans le wagon d’un grand huit, le spectateur en prend plein les yeux et les oreilles, sans que les personnages ne perdent de leur folle singularité à l'image de l'irrésistible styliste Edna Mode. Et puis difficile de ne pas hurler de rire à chaque apparition de Jack-Jack, le bébé le plus imprévisible – et destructeur – depuis que les superhéros sont parmi nous. Les Avengers n’ont qu’à bien se tenir…