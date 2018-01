VIDÉO - "Les Tuche 3" : Jean-Pierre Pernaut dans la bande-annonce de la comédie avec Jean-Paul Rouve

Vous n’êtes pas encore familier avec la loi Tuche ? Rassurez-vous, Jean-Pierre Pernaut va tout vous expliquer ! Le présentateur du JT de 13h de TF1 est en effet l’invité de marque de la bande-annonce du nouveau volet des aventures de la famille la plus délirante de France. Si on parle de cette dernière aux infos, c’est parce que Jeff, le père, toujours incarné par Jean-Paul Rouve, se présente aux élections présidentielles… et gagne.





"On a réalisé les séquences avec Jean-Pierre Pernaut à TF1, confiait l’été dernier au Parisien le réalisateur Olivier Baroux, soucieux de donner un maximum de réalisme à sa comédie. L’équipe a par ailleurs posé ses valises au château de Voisins, près de Rambouillet, dans les Yvelines, afin de recréer l’Elysée, quelques mois après l’élection d’Emmanuel Macron.