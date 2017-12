"Love Actually", "Le Père Noël est une ordure"... 7 films à voir pendant les fêtes de Noël

La famille McCallister a decidé de passer les fêtes de Noël à Paris. Seulement Kate et Peter McCallister s'aperçoivent dans l'avion qu'il leur manque le plus jeune de leurs enfants, Kevin, âgé de 9 ans. D'abord désespéré, Kevin reprend vite les choses en main et s'organise pour vivre le mieux possible. Pourquoi le revoir ? Parce qu'à l'époque, on était tous un peu un Macaulay Culkin abandonné par ses parents et obligé d'affronter tout seul d'affreux cambrioleurs...