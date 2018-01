Matt Damon rapetisse dans "Downsizing" : et si c'était possible ?

Notre enquête est formelle : ce super-pouvoir tant fantasmé de devenir miniscule est encore loin d'être à la portée de la science et a fortiori de l'être humain. Le professeur François Conte soutient que ce genre d'expérience demeure impossible à l'homme : "L'argument du film Downsizing est très amusant mais il est aussi très fantaisiste et peu crédible. En effet, il est impensable de rétrécir un être humain, tout simplement parce que l'être humain est constitué d'atomes et que s'il rétrécit, ces atomes devraient alors aussi rétrécir lors de cette transformation. Or, pour que l'être humain puisse rétrécir, il lui faudrait moins d'atômes et la distance moyenne entre les protons et les neutrons composant le noyau d'un atome et les électrons qui tournent autour de ce noyau ne peut être modifiée"





Autre point pertinent soulevé par le professeur : "Imaginez qu'en rapetissant, on réduit également la masse des organes qui composent notre corps. Ce qui provoque d'autres problèmes comme celui du déplacement ou de la respiration".





Tout cela pour dire que non, ce n'est pas demain la veille que nous pourrons vivre l'expérience de l'Américain moyen joué par Matt Damon dans Downsizing. Peu importe de toute façon car, pour Alexander Payne, l'essentiel est ailleurs, dans la satire précisément, cherchant à nous démontrer qu'en dépit de cette expérience révolutionnaire, l'être humain, petit ou grand, reste au fond le même.