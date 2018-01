MeToo : et si "Wonder Wheel" était le dernier film de Woody Allen ?

A Hollywood, il y a désormais ceux qui condamnent Woody Allen. Et les autres. Sur Twitter, Dylan Farrow s’en est ainsi prise à Justin Timberlake, coupable d’après elle de jouer un double jeu en soutenant Time’s Up alors qu’il a tourné dans Wonder Wheel. De passage à Paris en décembre dernier, le chanteur et comédien confiait à LCI son bonheur de travailler avec le cinéaste. "Si je pouvais, je tournerais tous les films avec lui, assurait-il. C’est tellement une expérience unique." Réitérait-il les mêmes propos dans le contexte actuel ? En aurait-il au moins l’occasion ? Car désormais, c’est la carrière même de Woody Allen qui est menacée, du moins aux Etats-Unis.





Amazon, qui devait sortir "A Rainy Day in New York" à l’automne prochain, envisagerait désormais d’annuler sa sortie en salles et de la limiter à sa plateforme numérique. Autant dire que dans le contexte acteur, et le soutien de son producteur, mais aussi de l’un de ses principaux acteurs, il y a peu de chance qu'il soit présenté au Festival de Cannes, en mai prochain. "Wonder Wheel" sera-t-il le dernier film de Woody Allen ? S'il vaut continuer à tourner, à plus de 82 ans, le cinéaste pourrait être contraint de chercher ses financements à l'étranger, comme il l'a déjà fait par le passé.