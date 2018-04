Natalie Portman renonce à se rendre en Israël pour recevoir un prix

En 2015, dans une tribune publiée sur le site Humans of Judaism, la jeune femme livrait une véritable déclaration d'amour à Israël : "Là où je suis née. Là où j’ai goûté à ma première glace à l’eau et où j’ai appris la propreté. Là où certains de mes amis âgés de 18 ans à peine passent leurs nuits dans des abris, la tête protégée par un casque. Là où seuls les agents de sécurité ont toutes leurs chances d’échapper au chômage (…) Là où l’immigration s’appelle la montée et où l’émigration est appelée descente."





En refusant de venir recevoir le prix Genesis, Natalie Portman aurait cédé, d’après le ministre israélien de la Culture Miri Regev, cité par Haaretz, aux arguments pro-palestiniens du mouvement Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS) qui, depuis 2005, mène une campagne internationale inspirée du boycott de l’Afrique du Sud dans les années 1980. En 2017, le BDS avait protesté contre le voyage en Israël offert aux 26 comédiens et comédiennes nommés aux Oscars.