"L'homme qui répare les femmes" : l'incroyable destin du Dr Mukwege, nouveau prix Nobel de la paix

Certains destins forcent le respect et l’admiration, apportant un peu de lumière dans les ténèbres les plus noires de notre humanité. Celui du Dr Denis Mukwege est de ceux-là. Pendant 20 ans, ce fils d’un pasteur pentecôtiste a été témoin des atrocités commises dans l’est de la République Démocratique du Congo. Guerre entre pays voisins. Guerre civile. Guerre ethnique. Depuis la fin des années 1990, il a vu crier les armes et tomber les hommes dans cette zone dantesque où les batailles, selon son propre aveu, se passaient sur le corps des femmes.





Gynécologue de formation, le Dr Mukwege a valeureusement choisi de ne pas se débiner de cet enfer. D’y rester, malgré l’éloignement avec les siens, malgré le danger, malgré tout. Son idéal ? Briser la mécanique du viol, qu’il considère comme "une stratégie de guerre bon marché", et réparer les victimes, ces (morts) vivants. C’est sur ce combat homérique que Thierry Michel, grand spécialiste du Congo, est brillamment revenu le temps d’un documentaire crève-cœur où les femmes prennent la parole.