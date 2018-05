Surprise ! Jean Dujardin fera une apparition dans la suite des "Petits Mouchoirs"

Son personnage décédé dans Les Petits Mouchoirs, Jean Dujardin ne devait pas figurer au générique de la suite, "Nous finirons ensemble". Et pourtant : la lettre professionnelle Satellifax révèle que l’acteur fera bel et bien une apparition dans le film, écrit et dirigé comme le précédent par Guillaume Canet. L’occasion de retrouver ses camarades du premier volet, François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche ou encore Laurent Lafitte.





"Guillaume Canet a décidé de lui confier une sorte de caméo -une apparition- voire de clin d’œil à son rôle tragique", indiquent nos confrères qui précisent que Jean Dujardin a tourné durant deux jours, au Cap-Ferret. Les prises de vues de cette suite très attendue ont débuté le 22 mars dernier et s’achèveront le 31 mai prochain.