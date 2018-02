On a vu "50 Nuances plus claires", et on est plutôt partagé...

Autant évacuer le sujet tout de suite. Oui, le roman qui a servi de base au scénario n'est pas le plus complexe qui soit. Mais c'est, au final, peut-être ce qui rend le film si plaisant. Ana a un peu perdu de son pep's mais a encore des répliques sacrément drôles dans la besace - pardon, dans son sac Hermès désormais. On rit pas mal. Même si c'est souvent aux dépens des personnages. On ne remerciera jamais assez Jamie Dornan pour son tour de chant derrière son piano. En parlant de chant, la bande originale marche dans les pas de ses aînées. C'est toujours aussi frais, toujours aussi rythmé et calibré pour vous faire bouger. Ce qui bouge aussi, c'est le cucul qui enfin devient plus cul-cul. Christian ferme son tiroir à cordes et à plumes pour ouvrir celui qui contient plugs anal et autres vibromasseurs. De quoi faire grimper une température bien trop polaire pour la saison.