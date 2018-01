Oscars 2018 : le magicien Guillermo Del Toro va-t-il être couronné pour "La Forme de l’eau" ?

Il y a 30 ans tout juste, le jovial Guillermo Del Toro tournait son premier film aux Etats-Unis. C’était Mimic, une terrifiante histoire de cafards qui envahissaient les sous-sols de Manhattan, produite par Miramax, l’ex-société de production d’un certain Harvey Weinstein. Lors d’une avant-première de La Forme de l’eau, en octobre dernier à Londres, le cinéaste mexicain revenait sur l’expérience, non sans humour. "Deux choses horribles me sont arrivées à la fin des années 1990 : mon père a été kidnappé et j’ai travaillé pour les frères Weinstein. Je ne sais pas laquelle était la pire. Mais au moins, avec les ravisseurs, je savais ce qu’on attendait de moi !"





Si l’anecdote a de quoi faire sourire, elle a conditionné toute la carrière de cet ancien maquilleur d’effets spéciaux, élevé par sa grand-mère catholique dans le Mexique des années 1960. Suite à la libération de son père, moyennant rançon, après 72 jours de détention, Guillermo Del Toro choisit de s’exiler définitivement en Amérique. Où, au lieu de se couler dans le moule, il va cultiver son amour des films de monstre, qu’il tourne des blockbusters (Blade 2, Hellboy, Pacific Rim) ou des œuvres plus personnelles comme L’Echine du Diable et Le Labyrinthe de Pan, ce dernier lui ouvrant les portes du Festival de Cannes, en 2006.