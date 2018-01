Oscars 2018 : les Latinos, laissés-pour-compte du combat pour la diversité à Hollywood ?

Historiquement, cinq acteurs d’origine latino ont été récompensés aux Oscars : Rita Moreno, la première récompensée en 1961 pour le rôle d'Anita dans "West Side Story", José Ferrer, Anthony Quinn, Mercedes Ruehl et Benicio del Toro, le dernier en date pour son second rôle dans "Traffic", en 2000. Derrière la caméra, le constat est un peu moins cruel, grâce aux succès récents de Alfonso Cuaron, primé pour "Gravity", Alejandro Gonzales Inarritu, primé pour "Birdman" et "The Revenant", et bien sûr Guillermo Del Toro dont "La Forme de l’eau" fait figure de grand favori de la prochaine cérémonie, avec 13 nominations. Reste que dans chacun de ces films, les rôles principaux sont tenus par des Blancs...