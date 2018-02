OSS 117 revient : mais où va-t-il poser ses valises (et ses vannes) ?

Depuis, Jean Dujardin et Michel Hazanavicius s’étaient retrouvés le temps d’un sketch sur "Les Infidèles", sorti en 2012. Mais les deux hommes avaient ensuite enchaîné les projets chacun de son côté. Si le comédien a connu des fortunes diverses, tournant notamment deux films avec Claude Lelouch ("Un plus une", "Chacun sa vie"), le cinéaste a enchaîné deux échecs au box-office avec "The Search" et "Le Redoutable", son vrai-faux biopic de Jean-Luc Godard sorti en septembre dernier.





L’espion le plus macho – et stylé – de la planète ciné leur permettra-t-il de retrouver ensemble les sommets ? Reste à savoir où et quand ce 3 volet sera tourné. Et surtout ce qu’il racontera. Par le passé, Jean Dujardin a plusieurs fois évoqué l’hypothèse d’une intrigue sur fond de Françafrique. Fin 2015, il s’était montré plus réticent, déclarant sur RTL n’être "pas sûr que l’humour d’OSS soit propice à l’époque que nous traversons." En sera-t-il autrement dans les prochains mois ?