"Pentagon Papers" : la vraie raison pour laquelle Tom Hanks et Meryl Streep n’avaient jamais tourné ensemble avant

Lors d’une interview en duo accordée Yahoo, fin décembre, Meryl Streep donnait à Tom Hanks son analyse de cette association tardive. Et elle n’a rien à voir avec le hasard : "Je crois qu’on te fait tourner la plupart du temps avec des actrices 20 ans plus jeune que toi, et moi on me fait tourner la plupart du temps avec des acteurs 20 ans plus âgés que moi. Comme si l'âge des acteurs se calculait comme celui des chiens !".





A l’heure des révélations de l’affaire Weinstein, et du combat pour l’égalité de salaires entre hommes et femmes à Hollywood, Meryl Streep met le doigt sur une autre facette du sexisme qui règne au royaume du divertissement. En 2013, le site Vulture publiait une étude révélatrice sur la différence d’âge, souvent flagrante, entre les stars masculines et leurs conquêtes féminines à l’écran. Harrison Ford, Tom Cruise, Brad Pitt, Richard Gere… Bien souvent ces Messieurs roucoulent avec des jeunes femmes qui ont l’âge d’être leur fille. Ce qui est moins le cas de Tom Hanks, qui a rarement plus de dix ans d’écart avec ses partenaires.