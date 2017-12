"Pitch Perfect 3" : 3 bonnes raisons de finir l’année en chantant avec les Barden Bellas

Les suites sont souvent plus décevantes que leurs originaux. Mais la saga "Pitch Perfect" parvient à maintenir la barre de l'humour qui fait passer aux spectateurs 90 minutes le sourire aux lèvres, au rythme de répliques mordantes et d'un comique de situation tellement gros qu'il ne peut que faire réagir. Si on perd l'hilarant Bumper (Adam Devine) en route, on gagne un comédien qu'on n'attendait pas, DJ Khaled. Plus habitué aux platines qu'aux scénarii, il a choisi de ne pas apprendre son texte et de tout improviser. Il surjoue tout et c'est naturel, ce qui rend l'ensemble encore plus aca-improbable.