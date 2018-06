Pour revoir Harrison Ford avec le chapeau d’Indiana Jones, il faudra encore patienter...

En rachetant Lucasfilm, la société de production de George Lucas en 2012, Disney avait bien sûr mis la main sur la saga "Star Wars". Mais aussi sur le personnage d'Indiana Jones, interprété à quatre reprises depuis 1981 par l’inusable Harrison Ford. En mars 2016, la firme aux grandes oreilles annonçait officiellement la mise en chantier d’un 5e volet, sous la houlette de Steven Spielberg, déjà aux commandes des précédents.





"Indiana Jones est l’un des plus grands héros de l’histoire du cinéma, et nous sommes impatients de le ramener à l’écran", déclarait alors Alan Horn, le PDG de Walt Disney Studios. "Il est rare d’avoir la combinaison parfaite d’un réalisateur, de producteurs, d’un acteur et d’un rôle et nous sommes tous excités à l’idée d’embarquer dans l’aventure avec Harrison et Steven." A l’époque, une date de sortie est même annoncée : le 19 juillet 2019.