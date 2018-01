Pour le distributeur français de Woody Allen, "il n’y a aucune preuve crédible" de sa culpabilité

Pour le patron de Mars Films, "il est fascinant, et atterrant, d'entendre des actrices et des acteurs transformer Woody Allen en M le Maudit. Soit ils sont manipulés et n'ont pas conscience de la portée de leurs propos, soit ils sont absolument cyniques et cherchent à exploiter la frénésie médiatique actuelle pour se donner bonne figure, ce qui serait plus terrible encore." Stéphane Célérier fait référence aux déclarations de plusieurs comédiens qui ont travaillé dans un passé récent avec le cinéaste, à l’image de Greta Gerwig et Timothée Chalamet.





"Nul ne peut présager de leur carrière future, mais ils resteront celles et ceux qui auront jeté Woody Allen aux chiens, alors qu'ils chantaient ses louanges et étaient prêts à se battre pour travailler avec lui il y a quelques années à peine", dénonce-t-il. "Par calcul, ils ont suivi les conseils de managers et d'avocats dans le seul but de ne pas entraver leur carrière ou leur course aux Oscars", ajoute celui qui travaille avec le cinéaste depuis dix ans, saluant, au passage "le courage d'Alec Baldwin", l'un des rares à avoir pris la défense du cinéaste.