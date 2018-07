Pourquoi la suite de "Mamma Mia !" est la parfaite douceur pop pour l’été

Une bonne comédie musicale, c'est avant tout des très bonnes chansons. En allant piocher dans le répertoire d'ABBA, les producteurs de "Mamma Mia ! Here We Go Again" avaient peu de chance de tomber à côté. Même en choisissant des morceaux parmi les moins célèbres des Suédois. "When I Kissed The Teacher", "My Love, My Life" côtoient les cultes "Waterloo", "Knowing Me, Knowing You", "Dancing Queen" et bien sûr "Mamma Mia". Comme lors du premier volet, chaque titre s'insère dans l'histoire comme s'il avait été écrit pour le film. On se surprend à taper du pied et à dodeliner de la tête, à défaut de pouvoir chanter. Car le long-métrage nous replonge dans une forme de nostalgie heureuse où la musique vient réveiller de vieux souvenirs. Un aller-retour sans frais vers les vacances à Palavas qui sent bon l'été.