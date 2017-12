Pourquoi Matt Damon, génial dans "Downsizing", va encore vous surprendre

Aussi, devant ce Downsizing, qui a comme première qualité d’être à la fois bizarroïde et accessible, il n’est pas interdit de penser à un long épisode de la fameuse série Black Mirror comme de s’évoquer la fantaisie d’un Michel Gondry – l’ombre tutélaire d'Eternal sunshine of the spotless mind plane ostensiblement. On pense aussi et surtout à l’Amérique qui va mal… Pas la peine d’être un Bogdanoff pour arguer que cette expérience physique et méta du rapetissement relève bien de l’insolite, d’un prétexte pour parler de l’état morose de l’Américain moyen au bout de son rouleau existentiel, prêt à tout pour s’extraire du réel.





C’est d’ailleurs là que réside toute la beauté de Downsizing : raconter comment le héros, cet Américain moyen assoupi, abruti par la routine de son quotidien et, on l’imagine, par les convulsions actuelles de son propre pays, voit soudain sa vie bouleversée. Comment il va, au moment où il s’y attendait le moins, tomber amoureux. Et comment il va devenir, enfin, quelqu’un. Pour incarner cet endormi qui rêve d’une vie meilleure, il fallait une star. Habitué à donner des contre-emplois aux stars qu’ils dirigent (Jack Nicholson dans Monsieur Schmidt en 2002, George Clooney dans The Descendants en 2011…), Alexander Payne a eu la bonne idée de ne pas confier ce rôle-là à Tom Hanks, acteur que l’on sait si doué pour camper l’Américain moyen un peu mou et gentil. Non, il en fallait un autre. Il fallait un Matt Damon, vedette planétaire bien revenue des Jason Bourne pour nous rejoindre sur le plancher des vaches. C’est-à-dire pour jouer des "vous-et-moi".