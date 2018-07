"Edward aux mains d’argent" : ce rôle culte qui a (presque) failli échapper à Johnny Depp

C’est là qu’un certain Tom Cruise entre en scène. Le cinéaste n’est pas fan. Mais les patrons de la Fox, qui produisent le projet, insistent lourdement. Il faut dire que l'acteur de "Top Gun" a tout pour lui. Il est populaire, enthousiaste, et ses deux derniers rôles dans "Rain Man" et "Né un 4 juillet", ont prouvé qu’il était bien plus qu’une star de blockbuster. Tourner avec Tim Burton lui permettrait d’élargir encore sa palette. Il auditionne. Mais l’affaire tourne court. "Il voulait savoir comment Edward allait aux toilettes !", racontera Caroline Thompson au magazine "Dazed". "Il posait plein de questions sur ce personnage qui n’avaient pas lieu d’être. Parce que toute la délicatesse de l’histoire consiste à ne pas y répondre !".





Sur les conseils de son entourage, Tim Burton accepte de rencontrer Johnny Depp, la star de "21 Jump Street" qui, après le "Cry Baby" de John Waters, cherche à 27 ans le rôle qui va faire décoller sa carrière au ciné. "Il était dans cette série télé que... en fait, ce qui était parfait pour moi, c'est que je n'avais jamais vu cette série", expliquera le cinéaste dans "Entertainement Weekly". "Je ne savais pas vraiment qui il était. Je ne l'avais jamais vraiment vu dans quoi que ce soit. Mais évidemment, son nom est arrivé à mes oreilles. Donc je l'ai rencontré comme ça, dans un café."