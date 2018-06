Emma Watson dans "The Circle": "Nous avons abandonné notre intimité aux réseaux sociaux"

Loin du The Social Network de David Fincher, The Circle opère entre thriller et satire, critiquant ouvertement notre dépendance aveugle aux réseaux sociaux. "J’ai peur quand je réalise tout ce que les multinationales semblent savoir sur moi", avoue la comédienne. "J’ai l’impression que si je dis à haute voix que je m’intéresse à un produit, je vais me retrouver avec la pub sur ma page Facebook ou mon compte Twitter. Du genre ‘mais comment savent-ils ?’ Ca a un petit côté Big Brother."